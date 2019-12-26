Украинскую военнослужащую избили за жалобы на коррупцию в армии

Украинскую военнослужащую Наталью Кулиш из воинской части в Одесской области избили за жалобы на коррупцию в армии. Об этом сообщает «Украинская служба информации».

Проходившая службу в региональном центре радиоэлектронной разведки Кулиш работала на армейской кухне. Причиной конфликта с сослуживцами стал устный протест Кулиш против коррупции в части. По ее словам, активно практиковались разворовывание сухих пайков и кража из столовой продуктов. Все это происходило при попустительстве со стороны начальства, которое к тому же регулярно назначало себе премии, в три раза превышавшие размер официального оклада.

После жалобы на такое положение дел Кулиш отправили в командировку в Очаков, где несмотря на то что по специальности она повар, заставили ремонтировать помещение. При этом военнослужащая утверждает, что Минобороны выделяло деньги на найм строительной бригады для этой цели. Во время ремонта Кулиш упала со строительных лесов и повредила себе позвоночник. После возвращения из командировки она попыталась поднять тему коррупции на уровне руководства.

Однако ее заявления остались без реакции. Вместо расследования Кулиш была избита своими сослуживцами на глазах у ротного командира. Ей запретили обращаться в госпиталь под угрозой увольнения из армии и новой расправы. Когда спустя шесть дней после инцидента Кулиш сама решила уйти со службы и обратилась в госпиталь, у нее обнаружили сотрясение мозга и травму челюсти.

На инцидент обратил внимание министр обороны Украины Андрей Загороднюк, который пообещал взять дело под свой личный контроль.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!