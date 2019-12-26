Россиянам рассказали о пользе майонеза

Умеренное потребление россиянами майонеза не принесет вред организму и может быть даже полезным. Об этом радио Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог высшей квалификационной категории ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.

По ее словам, содержащееся в соусе растительное масло балансирует уровень плохого и хорошего холестерина в крови, а также содержит витамин Е, который считается отличным антиоксидантом.

Диетолог указала, что главное отличие домашнего майонеза от покупного заключается во вкусе. Ингредиенты в обоих соусах одинаковые, но в промышленный продукт на производстве могут вводить дополнительную порцию витаминов и минералов. «В этом плане майонез выступает как продукт, который способен удовлетворить потребности нашего организма в определенных питательных веществах», — пояснила Бурляева.

Она отметила, что в употреблении соуса надо знать меру и грамотно вводить его в рацион, чтобы не была превышена калорийность суточного рациона и норма по потреблению белков, жиров и углеводов.

Врач подчеркнула, что некоторым гражданам все же стоит отказаться от майонеза, если у них есть некоторые хронические заболевания. Например, содержащийся в соусе уксус вреден для людей с обостренными болезнями желудочно-кишечного тракта, а соль — при проблемах с почками и имеющейся артериальной гипертензией.

Ранее врач-диетолог Мария Дубская посоветовала россиянам отказаться от использования майонеза при готовке новогодних салатов и заменить его на менее жирный йогурт без вкусовых добавок.

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