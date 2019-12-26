Россиянин притворился мексиканским полицейским и попал к российским

Житель города Камышин Волгоградской области притворился мексиканским полицейским, превратив свой автомобиль в машину мексиканской полиции. Об этом сообщило издание infokam.su. Мужчина попался во время вождения — ему грозит лишение прав на два года.

По данным издания, 51-летний мужчина украсил свой автомобиль Geely MK Cross надписями Federal Policia и звездой шерифа, а также специальным звуковым сигналом, стробоскопом и проблесковым маячком. Полицейские остановили его 24 декабря на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград».

На россиянина составили административный протокол по части 5 статьи 12.5 КоАП («Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения»).

Ранее сообщалось, что житель города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области без прав угнал автомобиль, чтобы попасть на свидание к девушке, однако той не оказалось дома. Тогда он развернулся и поехал назад, но не справился с управлением. Он повредил две правые двери и правое колесо автомобиля.

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