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Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

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В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Как рассказала родственница пациента, в центральной районной больнице Боровичей мужчине сделали операцию на руке, наложили гипс, поставили металлический штифт и выписали. Позднее под гипсом обнаружили ожоги, которые врачи нанесли при операции. Рана загноилась.

Спустя год россиянину надо было удалять штифт. В выписном эпикризе с прошлой операции значилось, что удалять конструкцию можно только «после родоразрешения». В качестве сопутствующего диагноза врачи вписали «беременность на 27-й неделе».

Как пишет «Подъем», в Боровичской ЦРБ такие случаи происходят нередко. Так, одной из пациенток выдали бумагу о ее «клинической смерти». Некоторые пациенты при выписке «набрали» по 20 кг лишнего веса

Ранее жительница поселка Каджером в Коми пожаловалась, что ее мать повезли в больницу в Печору на полу в вагоне. Дорога заняла два часа, все это время ее мать лежала перед самым входом на тонких носилках, так как все вагоны в поезде сидячие. «Люди, заходящие в вагон, переступали человека, руки и ноги мамы были холодные, давление измерить было невозможно», — пожаловалась женщина. В Минздраве пообещали провести проверку.

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