На Украине задержали сотрудничавшего с Россией полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) на сайте ведомства.

Операцию по задержанию провели сотрудники ГБР совместно с главным управлением Национальной полиции по Харьковской области. Подозреваемого в сотрудничестве с Россией полицейского якобы взяли с поличным, во время получения вознаграждения за передачу информации. По информации ГБР, он получил 16 350 гривен (около 43,5 тысяч рублей) за передачу информации с ограниченным доступом.

Задержанному предъявили обвинения по части 2 статьи 362 Уголовного кодекса Украины — несанкционированный перехват или копирование информации с компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или носителей такой информации, если это привело к ее утечке. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сотрудники киберполиции Ивано-Франковской области совместно с оперативниками Службы безопасности Украины раскрыли преступную группу, продававшую секретную военную информацию клиентам, в том числе из России. По их данным, соответствующие базы данных с информацией, составляющей военную тайну, злоумышленники покупали в даркнете.

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