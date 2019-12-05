Задержанный на Украине член «Единой России» пошел на сделку с СБУ

Задержанный на Украине член севастопольского политического совета «Единой России» пошел на сделку со следствием. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

В данный момент Игорь Кучерявый проживает в отеле Херсона. Решается вопрос о предъявлении ему подозрения.

В ведомстве подчеркнули, что официально задержание российского политика не проводилось. При этом ранее на сайте СБУ было опубликовано подтверждение того, что Кучерявый действительно был задержан на границе с Крымом силами контрразведки. Отмечается, что он собирался получить загранпаспорт на территории Украины.

О задержании члена «Единой России» первым сообщил крымско-татарский канал ATR. Отмечалось, что силовикам помогали активисты крымско-татарской организации «Аскер», которую финансирует бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов.

На Украине в отношении Кучерявого возбуждено уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины из-за его «антиукраинской позиции» и участия в процессе присоединения Крыма к России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!