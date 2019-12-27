60-метровое дерево убило туриста в канун Рождества

В национальном парке американского штата Калифорния упавшее дерево убило туриста. Об этом пишет ABC 7.

Инцидент произошел в канун Рождества в заповеднике «Мьюирский лес». По информации издания, гигантская секвойя длиной 200 футов (60 метров) упала на одну из троп в то время, как по ней передвигалась группа туристов.

В результате 28-летний мужчина из штата Миннесота оказался придавлен стволом, а его спутница получила различные травмы. Прибывшие на место спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни.

Представители заповедника сообщили, что закрыли проход к месту происшествия на время, пока там будут проходить работы по уборке территории от обломков, а также добавили, что дерево упало естественным образом — причиной этого могли послужить штормовые ветра, установившиеся в регионе в течение последней недели.

В январе 2017 года гигантская секвойя с тоннелем в стволе в том же парке упала во время сильной бури и наводнения. Она считалась одной из главных достопримечательностей парка больших деревьев Калаверас и была известна под названием «Хижина первопроходца». По оценке специалистов, возраст знаменитого дерева составлял не менее тысячи лет. У основания диаметр его ствола достигал 10 метров.

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