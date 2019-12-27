Умер автор мюзикла «Хелло, Долли!»

В Майами умер американский композитор и поэт, автор бродвейских мюзиклов Джерри Херман. Об этом сообщает Associated Press.

Причиной смерти 85-летнего музыканта стали осложнения, связанные с заболеваниями легких. В последние минуты рядом с ним находился его партнер, брокер по недвижимости Терри Марлер. В 1985 году стало известно о ВИЧ-положительном статусе Хермана. Композитор называл себя одним из тех счастливчиков, кому удалось избежать прогрессирования инфекции благодаря лечению экспериментальными препаратами.

Композитор прославился благодаря таким постановкам, как «Хелло, Долли!» и «Молоко и мед». Он был трехкратным обладателем театральной премии «Тони». Постановка «Хелло, Долли!» произвела фурор на премии и собрала 10 призов.

Херман стал одним из двух композиторов и авторов текстов, чьи три мюзикла выдержали более полутора тысяч постановок подряд в бродвейских театрах. Музыкант был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде.