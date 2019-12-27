Россиянин воткнул женщине нож в спину

Мужчина несколько раз воткнул женщине в спину нож и попытался сбежать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в квартире на улице Новомарьинская на юго-востоке Москвы. По данным телеканала, после преступления мужчина попытался сбежать через окно.

Пострадавшая госпитализирована. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее в декабре сообщалось об убийстве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве. Тело девушки со связанными ногами и пробитой головой, завернутое в одеяло, обнаружили на балконе квартиры бабушка с дедушкой. После убийства следователи возбудили уголовное дело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!