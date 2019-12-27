Мошенники лечили россиян подушками

Сотрудники полиции задержали на Кубани трех подозреваемых в мошенничестве россиян, которые представлялись врачами и убеждали людей с варикозом лечиться подушками и матрацами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По данным ведомства, мошенники приглашали горожан на бесплатную диагностику сосудов и консультацию флеболога в медицинском центре. У большинства работников не было медицинского образования, а аппаратура для диагностики не подходила для подобных исследований.

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Во время приема пациентов убеждали срочно пройти специальное лечение и купить матрацы, повязки и подушки с наполнителем из микросфер, в том числе в кредит. «Введенные в заблуждение граждане, опасаясь за свою жизнь и здоровье, приобретали рекомендованные злоумышленниками комплекты изделий», — сказала Волк.

В ходе расследования были допрошены несколько флебологов и ангиохирургов, которые подтвердили, что лечение варикозного расширения вен такими методами бесполезно.

По данным следствия, от действий лжеврачей пострадали более 200 человек. Общая сумма ущерба составила около 18 миллионов рублей. Подозреваемые отправлены в СИЗО. Отмечается, что в декабре 2018 года были закрыты несколько похожих медцентров в Краснодаре и Сочи, где обманули более двух тысяч пациентов на сумму в 50 миллионов рублей.

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