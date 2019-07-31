Россияне притворились врачами и продавали «чудо-крем» от смертельных болезней

Ростовские полицейские задержали 10 человек, которые выдавали себя за врачей и прописывали пенсионерам «чудо-крем» от всех болезней. Все они подозреваются в мошенничестве, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Установлено, что трое мужчин открыли в городе Волгодонске оздоровительный медицинский центр, не имея на это лицензии. Один из них закупал оборудование, другой вел финансовый учет и руководил персоналом, третий проводил инструктажи с менеджерами и "специалистами по диагностике". Ни один из работников организации не имел медицинского образования», — сказала Волк.

Клиентами клиники были исключительно пожилые люди. В ходе обследования им диагностировали тяжелые или смертельные болезни, которых на самом деле у них не было. Лечиться пациентам предлагали специальным кремом, продающимся в учреждении. Если у человека не было денег, ему советовали оформить кредит на сумму от 50 до 200 тысяч рублей.

По предварительным данным, от действий лжеврачей пострадали не менее 100 человек. Общая сумма ущерба — почти четыре миллиона рублей. Возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения»). Трое фигурантов арестованы, остальным мера пресечения еще не избиралась.

Ранее в одной из московских клиник обнаружилось, что работавший там врач по образованию был экономистом и при этом делал аборты на поздних сроках, в том числе девочкам-подросткам.

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