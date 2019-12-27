В Кремле прокомментировали украшение Москвы за 1,5 миллиарда рублей

В Кремле считают, что расходы на предновогоднее украшение Москвы в 1,5 миллиарда рублей соответствуют доходам столицы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 27 декабря.

«В пропорции этот субъект РФ очень много зарабатывает, субъект действительно богатый», — сказал он.

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Так Песков прокомментировал данные принадлежащего Григорию Березкину издания РБК о том, что в этому году расходы столицы на эти цели превышают 1,5 миллиарда рублей.

Представитель Кремля отметил, что Москва проводит грамотную экономическую политику. По его словам, город только увеличил доходы после того, как из Москвы ушли такие крупные налогоплательщики, как «Газпром», «Газпром нефть» и другие.

Ранее в декабре стало известно, что стоимость елочных игрушек в России за последний год в среднем выросла на 11 процентов. Сильнее всего — на 43 процента — подорожали звезды для елок.

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