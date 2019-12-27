Отец сорвал два крупных куша за пару месяцев и шокировал сына

Житель американского округа Хартфорд, штат Мэриленд, за пару месяцев сорвал в лотерее два крупных куша и шокировал сына. Об этом сообщает информационный портал UPI.

В октябре 72-летний американец, пожелавший сохранить анонимность, впервые выиграл в лотерею 50 тысяч долларов (около 3 миллионов рублей). В декабре он снова сорвал джекпот, на этот раз сумма приза составила 20,2 тысячи долларов (1,3 миллиона рублей).

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Вместе с победителем за выигранными деньгами поехал его сын. Он признался, что его шокировало везение отца. «Какова вероятность выигрыша? — рассуждает американец. — Ему действительно крупно повезло, и я очень за него рад».

Пожилой любитель лотерей планирует потратить денежный приз на благоустройство дома и предпраздничный шопинг.

В феврале сообщалось о жителе американского города Уитона, штат Мэриленд, который трижды выиграл крупный приз в лотерее «Кено». Он запланировал сводить семью в ресторан и отметить победу, а потом поделить выигрыш с женой и дочерью.

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