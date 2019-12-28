Иран приготовился уничтожать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Иранский контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил о готовности Ирана уничтожать разведывательные аппараты других стран в районе проведения совместных военных учений с Россией и Китаем. Его слова передает Tasnim.

«Мы поразим любой шпионский аппарат в зоне военных учений, будь это морское или воздушное судно», — сказал Сайяри.

По словам контр-адмирала, узнать о том, что происходит на учебных военных маневрах, хотели бы многие страны, однако предупредил, что «совместные военные учения это не шутки».

Совместные военные учения России, Ирана и Китая «Пояс морской безопасности» проходят с 27 декабря в северной части Индийского океана.

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