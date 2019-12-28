Скелет умершего более полугода назад мужчины обнаружили в Москве

Тело мужчины в состоянии скелета обнаружили в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Останки 33-летнего мужчины нашли около гаражей на улице Воронежской. По предварительным данным, он умер более полугода назад: в мае или июне этого года.

Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

В ноябре россиянка обнаружила на даче в Сланцевском районе Ленинградской области кости собственной бабушки, которая ранее считалась пропавшей без вести. При осмотре места происшествия полицейские также нашли рюкзак с 324 тысячами рублей.

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