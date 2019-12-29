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В доме раввина на Хануку устроили резню

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Неизвестный устроил резню во время празднования Хануки в доме раввина в пригороде Нью-Йорка. Об этом сообщает Sky News.

Мужчина с ножом атаковал пятерых евреев-хасидов, двое из них получили тяжелые травмы. В момент нападения в доме находились около 100 человек, а раввин зажигал свечу, пишет CNN.

Позднее полиция сообщила о задержании подозреваемого. «Позвольте мне прояснить: антисемитизм и фанатизм любого рода противоречат нашим ценностям (…), мы не потерпим подобных актов ненависти. Ваши действия не останутся безнаказанными», — заявил губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куомо.

На инцидент отреагировал президент Израиля Реувен Ривлин. «Антисемитизм — это не только еврейская проблема. Мы должны работать вместе, чтобы противостоять этому растущему злу», — написал он в Twitter.

В текущем месяце, по данным полиции Нью-Йорка, было получено около 14 сообщений о нападениях, произошедших, возможно, на почве антисемитизма. Бюро по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка заявило, что оно «внимательно следит за сообщениями».

28 декабря сообщалось, что в 2019 году в США было совершено рекордное количество массовых убийств; 211 человек погибли в результате таких нападений.

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