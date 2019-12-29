В подмосковной квартире найдены тела двух человек

Тела двух человек найдены в квартире в подмосковных Химках вечером в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, тела найдены в микрорайоне Подрезково. Погибшим было 14 и 19 лет.

Обстоятельства их смерти устанавливаются.

Ранее, 28 декабря, сообщалось о смерти 27-летней девушки в одной из московских гостиниц. Тело было приковано наручниками к кровати. При осмотре номера полицейские обнаружили пакетик с неизвестным веществом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!