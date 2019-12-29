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Россиянин затащил в дом полуголую любовницу и попал на видео

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sakhalin.info

Житель села Новотроицкое Анивского района Сахалинской области протащил по лестнице подъезда в дом полуголую пьяную любовницу. Видео опубликовало информагентство Sakh.com.

На ролике видно, как на улице россиянин в футболке и штанах волочет за руку по лестнице женщину в бессознательном состоянии, на которой было только нижнее белье. Ее ноги бьются о ступеньки. Мужчина в куртке и джинсах придерживает ему дверь.

По данным агентства, за происходящим наблюдали еще по меньшей мере два человека — автор видео и снимавшая инцидент на телефон женщина.

В пресс-службе полиции сообщили, что героиня ролика жива и не получила серьезных травм. Пострадавшая утверждает, что, будучи сильно пьяной, поругалась с сожителем. Тот ударил ее, и она убежала от него без одежды на улицу. Любовник выскочил за ней и силой затащил ее обратно.

На место инцидента приехала полиция, мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу, так как он страдает от психических расстройств. Проводится проверка.

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