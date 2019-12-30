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Малышева рассказала о семейном новогоднем ритуале

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Телеведущая Елена Малышева рассказала о ритуале, который совершает ее семья в новогодние праздники. О важной для нее традиции она поведала в интервью журналу StarHit.

По словам Малышевой, она и ее близкие каждый год составляют планы на будущий год и запечатывают их в конвертах. Спрятанные годом ранее послания они распечатывают и перечитывают, чтобы выяснить, насколько каждый воплотил в жизнь свои идеи. Сама ведущая отметила, что в течение 10 лет она обещала себе сбросить лишний вес, однако долго откладывала этот процесс.

Ранее ведущая поделилась советами, как сохранить фигуру во время новогодних праздников. Среди ее рекомендаций — подкрашивать воду вином, чтобы не пить слишком много калорийных напитков, есть больше овощных салатов, заменить еду на лед и жвачку. Также, по мнению Малышевой, можно затягивать ремень на талии, чтобы контролировать себя и не переедать, а также заменить застолье на активные танцы.

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