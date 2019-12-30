Сотрудникам предложили давать «Виагру» для повышения производительности труда

Употребление «Виагры» повышает производительность труда в офисе. К такому выводу пришли биофармацевтической компанией Pfizer, являющейся производителем препарата.

Ученые провели исследование в восьми странах и обнаружили прямую связь между эректильной дисфункцией и прогулами, а также неэффективностью на рабочем.

Специалисты исследовали более 50 тысяч человек. Выяснилось, что среди мужчин с эректильной дисфункцией почти семь процентов прогуливают работу. Среди здоровых мужчин таких было только три процента.

У страдающих от эректильной дисфункции мужчин также оказалась сниженной производительностью труда: на нее пожаловались 22,5 процента участников исследования. Среди здоровых мужчин проблемы с производительностью выявлены только у 10,1 процента респондентов.

Россия до 2024 года реализует нацпроект по повышению производительности труда. В его рамках в стране собираются увеличить показатель но средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до 5 процентов в год к концу 2024-го против 1,4 процента в 2018-м.

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