Названы самые необычные диагнозы в 2019 году

Австрийское издание Kurier рассказало случаи самых необычных диагнозов 2019 года.

Так, 63-летнего мужчину лизнула его собака, после чего он оказался в реанимации. Медики не смогли помочь, и хозяин заразного питомца скончался от отказа органов.

В Израиле 60-летняя женщина попала в больницу из-за проблем с сердцем после того, как случайно съела большое количество васаби (очень острый японский хрен зеленого цвета), перепутав с гуакамоле (соус из авокадо).

Жительницы Португалии в 2017 году вставили в руку гормональный имплант. Недавно она его заменила, после чего началось сильное кровотечение. Обеспокоенная 31-летняя женщина обратилась к врачу с целью проверить, все ли в порядке с имплантом. Однако медик не нашел его в руке — он переместился в легкое.

В Великобритании 72-летний пенсионер после операции начал испытывать проблемы с глотанием, а также кашлять кровью. Несколько раз он обращался к врачам, и они выявили у мужчины пневмонию, выписали антибиотики и отправили на лечение домой. Лишь спустя неделю после вторичного осмотра медиками оказалось, что часть его зубного протеза переместилась в горло.

Подросток из британского Бристоля потерял зрение из-за нездорового питания. Он ел только картофель фри, чипсы и белый хлеб, а иногда мясо. У 17-летнего парня выявили существенную нехватку витаминов.

В апреле прошлого года сообщалось о жительнице Филиппин, потерявшей руку. Джой Арсилла (Joy Arcilla) приняла раковую опухоль за укус комара. Курсы химиотерапии не избавили девушку от недуга, и она приняла решение ампутировать руку поскольку боялась, что опухоль распространится на другие части организма.

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