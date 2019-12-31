Полицейский выдумал оскорбления в свой адрес и был уволен

Полицейский из американского штата Канзас был уволен после того, как признал, что сам сделал оскорбительную надпись на своем стакане с кофе из «Макдональдса». Об этом сообщает Fox News.

Скандал разгорелся после того, как местный шеф полиции призвал к ответу один из филиалов ресторана, работник которого якобы написал словосочетание fucking pig («поганая свинья») на стакане, предназначенном его офицеру. Местные жители были возмущены надписью и требовали от ресторана извинений и увольнения виновника.

В ресторане отвергли обвинения и заявили, что камеры наблюдения доказывают невиновность сотрудников. 31 декабря 23-летний полицейский признал, что сфабриковал обвинение и сам сделал надпись на стакане. Его начальник сообщил, что офицер уволен, а департамент приносит извинения и ресторану, и гражданам.

«Свинья» — распространенное оскорбление в адрес сотрудников полиции в США и Британии. В 2014 году в Манчестере арестовали и осудили мужчину, надевшего униформу полицейского и реалистичную маску свиньи.

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