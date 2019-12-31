На Украине придумали оливье для сильно занятых

В украинских супермаркетах появились трехлитровые банки, заполненные ингредиентами для салата оливье. На это обратила внимание пользователь Facebook Ольга Волошина.

В стеклянной банке слоями уложены зеленый горошек, колбаса, огурцы, морковь и остальные «классические» составляющие новогоднего салата. Предполагается, что для употребления содержимое надо высыпать в емкость и добавить майонез.

В комментариях предположили, что эту идею скорее всего придумала сильно занятая женщина, работающая допоздна и не успевающая готовить.

Некоторые пользователи также обратили внимание, что компоненты для салата нарезаны столь крупными кусками, что не поместятся ни в ложку, ни в рот.

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