Руководителей «Россгосстраха» заподозрили в хищении

Компания «ВТБ Страхование» заподозрила действующих топ-менеджеров «Росгосстраха» Олега Меркулова и Владимира Беспалько в хищении в особо крупном размере, следует из претензии, копия которой имеется в распоряжении «Ленты.ру». В ней, в частности, говорится, что компания «Согаз» от имени «ВТБ Страхование» выставила финансовые претензии в адрес Олега Меркулова на сумму 900,788 миллиона рублей с требованием в течение 10 дней погасить ущерб, который топ-менеджер нанес компании.

Согласно документу, в апреле-мае 2017 года Олег Меркулов, работавший в должности первого заместителя генерального директора «ВТБ Страхование» по развитию и продажам, от лица компании заключил два договора на медицинское и медико-сервисное обслуживание с компанией «Национальная Медслужба» (НМС). По этим договорам, по мнению юристов «ВТБ Страхование», факт оказания сервисных услуг, в силу ряда нюансов подписанного между компаниями договора, не проверялся и не влиял на факт и размер оплаты услуг исполнителя. Так как оплата услуг НМС осуществлялась путем механического умножения тарифов на количество застрахованных, направленных «ВТБ Страхованием» в НМС. В связи с этим последняя каждый месяц в течение действия договора получала на свой счет значительные суммы авансовых платежей за всех застрахованных лиц, несмотря на что около 90 процентов из них вообще не обращались за медицинской помощью.

Таким образом, утверждается в документе, заключение договоров с НМС привело к возникновению у «ВТБ Страхование» обязательств по перечислению в пользу аффилированной компании денежных средств при отсутствии факта оказания услуг. При этом факт аффилированности подтверждается тем, что на момент заключения договоров, должность генерального директора НМС занимал Владимир Беспалько, который также был владельцем более 50 процентов акций данной компании, параллельно являясь директором департамента урегулирования убытков и советником генерального директора «ВТБ Страхование». Именно в его должностные обязанности входил контроль за средствами по договорам страхования, в том числе по договорам ДМС.

«Следовательно, указанные договоры заключены на заведомо невыгодных для “ВТБ Страхование” условиях при аффилированности должностных лиц указанных компаний», — утверждается в претензии компании.

Кроме того, со сделкой, чистоплотность которой проверяют правоохранительные органы, «ВТБ Страхование» связывает троих других соучредителей НМС — Е.А. Ставниченко, С.А. Шмелева и С.Н. Малинину, а также бывшего гендиректора «ВТБ Страхование» Геннадия Гальперина.

В настоящее время трое менеджеров, имевших отношение к подписанию убыточного для «ВТБ Страхование» договора, — Гальперин, Меркулов и Беспалько — работают в компании «Росгосстрах» и занимают в ней руководящие должности. В свою очередь, «Росгосстрах» входит в финансовую группу «Открытие», находящуюся под управлением Михаила Задорнова, являющегося также председателем совета директоров «Росгосстраха».

В данный момент компании «Согаз» и «ВТБ Страхование» находятся в процессе объединения активов. На первом этапе данного процесса, согласно условиям сделки, «ВТБ Страхование» продолжает работать под своим изначальным брендом.

