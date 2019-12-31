Экономика
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Путин поздравил россиян с Новым годом
Федору Емельяненко напомнили о неспортивных боях
Создана единственная вакцина против смертельной болезни мозга
В Москве отчитались о посадках за год 
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
Туристка заразилась пожирающими плоть бактериями после укуса паука
Умер создатель визуального мира «Бегущего по лезвию»
Россиянам назвали 12 способов побороть праздничную депрессию
Девушка забыла закрыть шторы во время приватного танца и сгорела от стыда
Бывшего российского прокурора арестовали за заказное убийство следователя
Новости партнеров

Руководителей «Россгосстраха» заподозрили в хищении

Перейти в «Мою Ленту»

Компания «ВТБ Страхование» заподозрила действующих топ-менеджеров «Росгосстраха» Олега Меркулова и Владимира Беспалько в хищении в особо крупном размере, следует из претензии, копия которой имеется в распоряжении «Ленты.ру». В ней, в частности, говорится, что компания «Согаз» от имени «ВТБ Страхование» выставила финансовые претензии в адрес Олега Меркулова на сумму 900,788 миллиона рублей с требованием в течение 10 дней погасить ущерб, который топ-менеджер нанес компании.

Согласно документу, в апреле-мае 2017 года Олег Меркулов, работавший в должности первого заместителя генерального директора «ВТБ Страхование» по развитию и продажам, от лица компании заключил два договора на медицинское и медико-сервисное обслуживание с компанией «Национальная Медслужба» (НМС). По этим договорам, по мнению юристов «ВТБ Страхование», факт оказания сервисных услуг, в силу ряда нюансов подписанного между компаниями договора, не проверялся и не влиял на факт и размер оплаты услуг исполнителя. Так как оплата услуг НМС осуществлялась путем механического умножения тарифов на количество застрахованных, направленных «ВТБ Страхованием» в НМС. В связи с этим последняя каждый месяц в течение действия договора получала на свой счет значительные суммы авансовых платежей за всех застрахованных лиц, несмотря на что около 90 процентов из них вообще не обращались за медицинской помощью.

Таким образом, утверждается в документе, заключение договоров с НМС привело к возникновению у «ВТБ Страхование» обязательств по перечислению в пользу аффилированной компании денежных средств при отсутствии факта оказания услуг. При этом факт аффилированности подтверждается тем, что на момент заключения договоров, должность генерального директора НМС занимал Владимир Беспалько, который также был владельцем более 50 процентов акций данной компании, параллельно являясь директором департамента урегулирования убытков и советником генерального директора «ВТБ Страхование». Именно в его должностные обязанности входил контроль за средствами по договорам страхования, в том числе по договорам ДМС.

«Следовательно, указанные договоры заключены на заведомо невыгодных для “ВТБ Страхование” условиях при аффилированности должностных лиц указанных компаний», — утверждается в претензии компании.

Кроме того, со сделкой, чистоплотность которой проверяют правоохранительные органы, «ВТБ Страхование» связывает троих других соучредителей НМС — Е.А. Ставниченко, С.А. Шмелева и С.Н. Малинину, а также бывшего гендиректора «ВТБ Страхование» Геннадия Гальперина.

В настоящее время трое менеджеров, имевших отношение к подписанию убыточного для «ВТБ Страхование» договора, — Гальперин, Меркулов и Беспалько — работают в компании «Росгосстрах» и занимают в ней руководящие должности. В свою очередь, «Росгосстрах» входит в финансовую группу «Открытие», находящуюся под управлением Михаила Задорнова, являющегося также председателем совета директоров «Росгосстраха».

В данный момент компании «Согаз» и «ВТБ Страхование» находятся в процессе объединения активов. На первом этапе данного процесса, согласно условиям сделки, «ВТБ Страхование» продолжает работать под своим изначальным брендом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:0230 декабря
верская область. 29 августа 2017. Вид на участок федеральной автотрассы М11 "Москва – Санкт-Петербург".

В ожидании прорыва

На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?
14:49Сегодня

Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

13:38Сегодня

Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России

12:19Сегодня

Россия и Молдавия договорились по газу

Экономика14:22Сегодня

Впереди стабильный рост

В KingDonate подробно рассказали о развитии стриминга в России
11:05Сегодня

В России подорожал салат «Мимоза»

10:17Сегодня

Россияне решили сэкономить на новогодних подарках родным

10:10Сегодня

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

Экономика00:0227 декабря

Со дна

Основательница «Даблби» обманывала партнеров на сотни миллионов. Теперь ее ждут в суде
02:23Сегодня

Зеленский оценил доход от транзита российского газа

00:41Сегодня

Санкции США против «Северного потока-2» назвали запоздалыми на год

00:26Сегодня

Россия и Украина подписали все газовые соглашения

Россия
Россиянам назвали 12 способов побороть праздничную депрессию
Кошмар перед Рождеством
Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
Кремль развеял слухи о «якобы теракте в Магнитогорске»
Что нового россияне узнали о стране и о себе
Лучшие тексты «Ленты.ру» о России и ее обитателях
Кремль назвал главную неудачу года
«Накануне Нового года купили БТР за два ящика водки»
 
Путин впервые за шесть лет поздравил президента Украины с Новым годом
Все материалы
Мир
Полицейский выдумал оскорбления в свой адрес и был уволен
Те, кто ушли
Главные утраты 2019 года
Бывший канцлер Германии вступился за «Северный поток-2»
Геноцид христиан, революции и русские в Сирии: мир в 2019-м
Главные события года
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Этот безумный год
Убийство главного террориста, перевороты и шпионские скандалы. Как 2019-й изменил мир
Раскрыт секретный план по превращению России в «ассоциированного члена» НАТО
Все материалы
Бывший СССР
Белоруссия приготовилась расширять сотрудничество с НАТО
Против русского мира: чем жил бывший СССР в 2019 году
Почему минувший год разочаровал многих жителей постсоветского пространства
России вернули прожившего полтора года в консульстве в Одессе моряка
Период распада
Свинья в гробу, штурм парламента и битвы с полицией — жизнь в странах бывшего СССР в 2019 году
Зеленский поговорил с Путиным
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Авария произошла после вылета из Алма-Аты, на борту находилось около 100 человек
Лукашенко и Путин вновь поговорили
Все материалы
Экономика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
Отскок неизбежен
Взлеты и падения, новые тренды и истории успеха: что творилось в мировой экономике в 2019 году
Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России
Вприсядку
Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году
Россия и Молдавия договорились по газу
верская область. 29 августа 2017. Вид на участок федеральной автотрассы М11 "Москва – Санкт-Петербург".В ожидании прорыва
На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?
В России подорожал салат «Мимоза»
Все материалы
Силовые структуры
Изуродовавшему трех россиянок «кислотному» маньяку вынесли приговор
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В России арестовали готовивших теракт во время новогодних праздников
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина арестовали за подготовку теракта во время новогодних праздников
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Избиение российского зэка спецназом обернулось уголовным делом
Все материалы
Наука и техника
Опровергнута польза от популярной рекомендации врачей
Квантовое превосходство
Лучшие статьи за 2019 год о науке, оружии и российской истории
Назван способ научить организм бороться с раком
Нескладно вышло
Google против Huawei и провал сгибающихся телефонов: главные гаджеты 2019 года
Создан первый в мире квантовый двигатель
Свободное падение
Пока США покоряют Марс, а Китай — Луну, «Роскосмос» прожигает наследие СССР
Названа смертельная опасность неправильного сна
Все материалы
Спорт
В ФИФА задумались о послаблениях в правилах определения офсайда
Главное в спорте в 2019-м
Триумф Нурмагомедова, новый допинговый скандал и невероятные истории
Макгрегор нацелился на три боя в 2020 году
Разборка в Лондоне
Сумасшедший камбэк «Челси» против «Арсенала» и тяжелые победы лидеров — главные события тура АПЛ
Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах звезд организации
Уйти по-царски
Последний Император покидает Японию. Федор Емельяненко уложил бывшего чемпиона UFC в первом раунде
Отец Нурмагомедова отмерил Макгрегору 30 секунд в схватке с собой
Все материалы
Культура
Умер создатель визуального мира «Бегущего по лезвию»
Что мы там не видели
Неизвестные сериалы года: десять причин не выходить из дома на праздники
Российская певица назвала женщин виноватыми в домогательствах
Какие наши годы: лучшее за 2019-й
Что смотрели, читали и куда ходили россияне в уходящем году
Дочь Эльдара Рязанова отреагировала на спор о сексе и пьянстве в «Иронии судьбы»
Герман Греф«Кино дает нам опыт и учит жизни»
Герман Греф о своих любимых фильмах и будущем кино
Умер соратник «Монти Пайтон» Нил Иннес
Все материалы
Интернет и СМИ
Итальянский журналист назвал Путина самым трезвым аналитиком событий в мире
Узнали? Согласны?
Порно вторгается в обычную жизнь, Россию накрыла наркотическая чума, а ТВ скатывается в абсурд
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Без границ
Фотографы весь год колесили по миру и рисковали жизнью ради хорошего кадра. Вот что из этого вышло
Блогерша «Новогодняя 3,14сечка» решила разыграть свои трусы и обманула фанатов
«Я постоянно ошибаюсь, но как-то исправляюсь»
Гей-скандалы, истязание животных и интимная вода: что в 2019-ом творили блогеры ради денег и лайков
Тысяча бутылок Coca-Cola разразилась огромным фонтаном при добавлении Mentos
Все материалы
Ценности
Предсказана популярная в 2020 году модель купальника
Приценились
Все, что нужно знать о стиле и моде в 2019 году
Самбурская спародировала снимок обнаженной плюс-сайз-модели и была пристыжена
Кэти ПерриГолова в алмазах
Как военная шапка превратилась в самое дорогое украшение для женщин
Редкий рубиновый орден советского адмирала выставили на продажу
Меньше слов, больше тела
Цепи, стринги, декольте: как мир заново помешался на моде 90-х
Российская модель попозировала перед камерой голой в цветах
Все материалы
Путешествия
Туристка заразилась пожирающими плоть бактериями после укуса паука
Вдоль и поперек
Самые увлекательные путешествия и приключения года
Российский пилот найден мертвым на берегу курортного города в США
Русский бриллиант
Почему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку
Три туриста сходили на музыкальный фестиваль на Гоа и внезапно умерли
«Пока буду жив, буду ездить»
Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
Пожилой турист пошел по маршруту навигатора и получил пулю
Все материалы
Из жизни
В желудке трехметровой акулы нашли человеческие руки и браслет
Тайский король Маха Вачиралонгкорн во время церемонии коронации Его величество Чебурашка
Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Угонщик извинился перед хозяином машины и указал ее местоположение
Удивительная жизнь
Самые интересные и необычные истории года
«Зиганувших» на выпускном фото тюремных надзирателей уволили
Совсем озверели
Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Гуамских пастушков спасли от истребления коричневыми бойгами
Все материалы
Россия победила в «автомобильных Олимпийских играх»
Фоторепортаж с первых Международных автоспортивных игр FIA Motorsport Games
Cybertruck из России
Видео: мы протестировали Теслу из Подмосковья, которую вы видели в новостях
Самый дорогой Cadillac
Видео: офис для выезда на природу за 16 миллионов — сделано в России
Представительские седаны, которые свернули не туда
Mercedes S-Class, «семерка» BMW и другие роскошные машины, какими вы их никогда не видели
Появились подробности о Kia XCeed для России
Экс-глава Renault-Nissan сбежал из-под домашнего ареста
Составлен рейтинг инновационности автопроизводителей
Все материалы
Дом
Английский особняк вместо «семьи» сняла компания в 500 человек и разгромила его
Страшные города и прекрасные дома
Лучшее от отдела «Дом» в 2019 году
Россиянам заплатят за ущерб от мошенников
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
В России рекордно подешевела ипотека
По второму кругу
Превращение конюшни в оперу, а вокзала — в музей: самые смелые архитектурные решения года
Россиянке дали дом после жалобы во «ВКонтакте»
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Частные и иностранные компании задумали допустить к освоению Арктики
Десятки соцобъектов российского региона получат скоростной интернет
В Саратовской области выросло финансирование поддержки малого бизнеса
Все материалы