С 1 января 2020 года в России повысили пенсии неработающим пенсионерам, сообщается на сайте Пенсионного фонда.

Страховые пенсии, выплачиваемые неработающим пенсионерам, проиндексированы на 6,6 процента по сравнению с 2019 годом — выше уровня инфляции. Изменения коснутся примерно 32 миллионов человек.

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Фиксированная выплата теперь составляет 5 686,25 рубля, стоимость пенсионного коэффициента равняется 93 рублям. Размер средней пенсии по старости для неработающих пенсионеров достиг 16,5 тысячи рублей.

При этом надбавка для каждого конкретного пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Для пенсии, равной семи тысячам рублей, надбавка составит 462 рубля, для пенсии в 26 тысяч рублей — 1 716 рублей.

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