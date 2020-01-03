Выявлены АЗС с некачественным топливом

В результате проверок автозаправочных станций в российских регионах были выявлены нарушения. Росстандарт опубликовал список 157 АЗС, которые используют некачественное топливо.

Наиболее распространенным нарушениям стало несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизеля). Кроме того, на станциях часто встречалось повышенное содержание серы в бензине и солярке.

Уточняется, что проверки, в частности, прошли в Дагестане, Крыму и Севастополе.

В конце ноября специалисты Росстандарта по итогам проверок за 2019 год пришли к выводу, что в 18 российских регионах доля нарушений по качеству топлива на заправках превысила 20 процентов. В список регионов с самым большим числом нарушений вошли Крым, Севастополь, Чечня, Дагестан, а также Хабаровский край, Еврейская автономная область, Сахалинская, Владимирская, Костромская и Рязанская области.

Лучше ситуация с нарушениями (менее пяти процентов) оказалась на заправках в Красноярском, Пермском и Камчатском краях, Нижегородской, Омской и Ростовской областях, а также Карачаево-Черкесии и Ингушетии. По данным Росстандарта, в Москве и Московской области нарушений по качеству топлива на АЗС выявлено не было.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!