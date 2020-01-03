Медведев присудил премии в области СМИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, присуждающее премии правительства в области средств массовой информации за 2019 год. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Как отмечается, каждая из десяти премий составляет один миллион рублей, причем одна из них традиционно присуждается по предложению главы правительства. В этот раз Медведев присудил премию за персональный вклад в развитие СМИ ведущему телепрограмм, общественному и государственному деятелю Михаилу Швыдкому.

Также премию получили первый секретарь региональной общественной организации «Союз журналистов Москвы» Людмила Щербина, независимый журналист Аликбер Абдулгамидов, издатель ряда русскоязычных СМИ Австралии и Новой Зеландии Семен Пинчук, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «АБВГДейка» Татьяна Черняева, обозреватель отдела культуры федерального государственного бюджетного учреждения «Редакция "Российской газеты"» Валерий Кичин и директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова.

Кроме того, награды получили аведующий отделом культуры редакции газеты «Коммерсантъ» Сергей Ходнев, корреспонденты Татьяна Кузнецова, Андрей Плахов, обозреватели Борис Барабанов и Михаил Трофименков, региональный директор АНО «Информационный центр радиовещания, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь"» Денис Маханько, литературный редактор — продюсер литературно-просветительских программ Андрей Тарасов и сотрудник центра Алексей Дементьев, а также директор автономной некоммерческой организации «Центр по содействию развития культуры чтения и книгоиздания "Горький Медиа"» Борис Куприянов и исполнительный директор той же организации Мария Лошкарева.

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