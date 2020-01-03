В Минобороны анонсировали самые масштабные ракетные учения года

В Минобороны России анонсировали самые масштабные учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которые пройдут в 2020 году. Об этом в пятницу, 3 января, сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

Как отмечается, они состоятся на территории Иркутской и Оренбургской областей в рамках контрольных комплексных проверок по итогам периодов обучения. Руководить ими будет командующий РВСН Сергей Каракаев, уточнили в департаменте.

Всего в этом году ракетные войска стратегического назначения проведут более 200 учений.

В октябре 2019 года Россия провела испытания ядерной триады под руководством президента Владимира Путина. Отмечалось, что к учениям привлекли около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, около 105 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок, а также 310 единиц боевой и специальной техники.

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