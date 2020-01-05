Дело о шоу в честь Гитлера в центре Петербурга возбудили и закрыли

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК) после недавнего инцидента, когда около 20 человек устроили огненное шоу в центре города якобы в честь Адольфа Гитлера. Об этом со ссылкой на источники сообщают издания 78.ru и «Конкретно.ру». Вскоре сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом аннулировали это дело, пишет «Фонтанка».

Некоторые участники акции были найдены и допрошены. Ими оказались болельщики «Зенита». Допрошенные фанаты рассказали полицейским, что кричали не нацистские лозунги, а песню «Пусть враги жестоки и коварны, нам всегда сопутствует успех». На них составлены административные протоколы по мелкому хулиганству и переходе проезжей части в неположенном месте.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу, 3 января, группа молодых людей перекрыла дорогу, жгла файеры и дымовые шашки. По словам местных жителей, участники акции кричали нацистские кричалки, пели фанатские песни, вскидывали правую руку вверх, прославляя фюрера.

В сети появилась запись с камер наблюдения, которые запечатлели происходившее. На ней более 10 человек стоят посреди дороге, мешают движению автомобилей, жгут файеры и поднимают руки вверх. Горожане вызвали полицию, к ее приезду собравшиеся уже разошлись.

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