В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

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В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками. Об этом сообщает «Фонтанка».

На видеозаписи запечатлено около 10 человек, которые стоят посреди дороги и препятствуют движению автомобилей. На кадрах видно, что они взрывают дымовые шашки и размахивают руками.

Местные жители заявили, что молодые люди являются нацистами: во время «акции» они выкрикивали нацистские кричалки и выбрасывали руки в характерном жесте. Отмечается, что они также «исполняли фанатские песни».

По данным «Фонтанки», к приезду полиции люди разошлись. Сообщается, что в настоящий момент правоохранительные органы изучают подробности дела.

2 января стало известно, что в центре Санкт-Петербурга на крыше заброшенного здания загорелся неизвестный мужчина. Россиянин упал на пешехода — 52-летнюю женщину, которую с травмой головы и гематомой левой ноги доставили в больницу. Мужчина умер на месте. Обстоятельства произошедшего неизвестны.

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