Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Носаева, он не видит в поступке сына ничего плохого, иначе бы отговорил это делать. Он сообщил, что Аудиторе работает в московской компании, которая активно сотрудничает с блогосферой. «Фирма выделила деньги, <...> чтобы они [подписчики блогера] смогли себе купить что-то на Новый год. Там были купюры по 500 рублей и 1 тысяче рублей», — объяснил Носаев.

Отец блогера также рассказал, что не является государственным служащим, а работает на общественных началах.

Ранее сообщалось, что Альфредо Аудиторе выкинул в толпу 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров Волгограда и потребовал признаться ему в любви. Перед тем как начать разбрасывать деньги, Аудиторе предупредил, что мероприятие может сорваться, если его «подойдет арестовывать полиция» и попросил волгоградцев вести себя культурно.

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