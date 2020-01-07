Избиение бывшего сотрудника колонии начальником УФСИН опровергли

Информация об избиении бывшего замначальника исправительной колонии №1 (ИК-1) в Кызыле майора Владимира Монгуша руководителем регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Тыва.

Как рассказали в ведомстве, по факту публикации видеообращения, в котором Монгуш, ответственный за вопросы тылового обеспечения колонии, рассказал, что в 2018 году он отказался принимать поставленную для заключенных рыбу, так как она оказалась испорченной, и после этого у него появились проблемы, началась проверка, в ходе которой изложенные факты не подтвердились. «Также поясняем, что речная рыба в ФКУ ИК-1 не поставлялась, в связи с достаточным запасом рыбной продукции в учреждении», — рассказали в пресс-службе.

Кроме УФСИН проверку проводило управление Следственного комитета России. По результатам было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении начальника УФСИН.

Ранее Монгуш разместил на YouTube видеообращение, в котором обвинил руководителя регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний в избиении. Он рассказал, что после инцидента с якобы испорченной рыбой у него начались проблемы: сотрудника колонии требовали уволиться по собственному желанию, а в январе 2019 года начальник управления ФСИН по Туве Дмитрий Обломий и его заместитель Олег Тодояков обнаружили в овощехранилище на территории колонии подмороженную картошку. Они вызвали Монгуша и потребовали объяснений, после чего начали оскорблять его и избивать.

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