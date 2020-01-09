Вылетевший из Москвы пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт

Пассажирский самолет Boeing 777, следовавший по маршруту из московского Шереметьево в Тель-Авив, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщил источник, передает в четверг, 9 января, ТАСС.

По словам собеседника агентства, экипаж воздушного судна принял решение вернуться после того, как у лайнера сработал датчик топливной системы. Самолет совершил вынужденную посадку в штатном режиме. В результате произошедшего никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

15 декабря прошлого года сообщалось, что лайнер, отправившийся в Гонконг из Шереметьево, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Прежде чем приземлиться, самолет вырабатывал топливо, поскольку был заправлен для беспосадочного перелета, и его масса была критической.

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