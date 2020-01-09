Илону Маску предрекли рождение ребенка-Антихриста

Пользователи сети высмеяли фото канадской певицы Клэр Буше, известной под псевдонимом Граймс, которое сочли намеком на беременность от основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Юзеры предрекли неординарной паре появление необычного ребенка.

На животе полуобнаженной Граймс в Instagram был нарисован плод. Снимок дал повод подписчикам для резких комментариев. «Что за уродец будет, Господи Иисусе», — написал zyrtec9. По мнению юзера lavolati.l, Граймс «беременна Антихристом».

В Twitter некоторые принялись сравнивать ребенка с инопланетянином из-за внешнего вида Граймс на фото. Юзер aboybytheriver в шутку предположил, что таким образом певица рекламирует новый альбом и в скором времени она «родит несколько новых хитов». Эту тему продолжила и gowonthecrunch: «Ставлю на то, что плач ребенка будет бэк-вокалом на новом альбоме». Однако большинство пользователей оставляли положительные отзывы, поздравляя Буше.

Канадская исполнительница разместила вызвавший ажиотаж снимок в ночь на 9 января. Первый пост в Instagram был удален за демонстрацию сосков. В новой публикации она прикрыла их косами. Граймс находится в отношениях с Маском с весны 2018 года. Официально она не подтвердила и не опровергла слухи о беременности.

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