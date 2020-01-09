Опубликовано видео подготовки Ирана к ракетным ударам по базам США

Иранское телевидение опубликовало кадры подготовки к ракетным ударам по военным базам США. Видео было размещено в Twitter Press TV.
На ролике показано, как военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР) готовили к запуску ракеты на неизвестной подземной базе Ирана, включая момент прицеливания по американским объектам. В конце ролика под эпическую музыку показаны сами удары.
Ранее 9 января сообщалось, что постоянный представитель Ирана при ООН назвал «немыслимым» призыв американского президента Дональда Трампа к мирным переговорам. Он подчеркнул, что Исламская республика считает США виновными в эскалации конфликта.
В ночь на 8 января КСИР нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По американским военным объектам были выпущены около двух десятков ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США в свою очередь указали, что жертв нет.