В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram. В среднем в день ее микроблог теряет около 500 подписчиков, сообщает «7Дней».

Издание напоминает, что о болезни артистки стало известно в начале осени прошлого года. Тогда ее родственники заявили, что будут публиковать на странице Заворотнюк достоверную информацию о ходе лечения, однако не сдержали свое обещание. Отмечается, что именно поэтому поклонники начали отписываться от телезвезды.

Последняя запись на странице Заворотнюк появилась 1 января 2020 года. В ней поклонников актрисы поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку. За месяц до этого, в начале декабря, близкие телезвезды отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.

У 48-летней Заворотнюк диагностировали рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. Эту информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. В настоящее время актриса проходит курс лечения. Представители Заворотнюк заявили, что не будут комментировать ее состояние.

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