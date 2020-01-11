В российском городе четыре года работала сеть притонов с несовершеннолетними

В Иркутске на протяжении четырех лет работала сеть интим-салонов с несовершеннолетними проститутками. Об этом в субботу, 11 января, сообщает сайт регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в 2015 году житель Иркутска 1987 года рождения создал преступное сообщество, в состав которого вошли его знакомые, друзья и родственники «с низкими моральными ценностями». Большинство этих людей ранее были судимы. В регионе они создали сеть фирм по оказанию интимных услуг, где работали девушки, в том числе несовершеннолетние.

Преступников задержали в 2019 году. Сейчас в отношении 16 подозреваемых, трое из которых находятся под стражей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями») и части 2 статьи 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»). Два лидера преступного сообщества находятся в федеральном розыске.

В конце 2013 года Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, которые запретили секс с несовершеннолетними проститутками. Согласно тексту документа, запрещается получение сексуальных услуг от лиц в возрасте от 16 до 18 лет. За это преступление предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы.

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