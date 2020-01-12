Принц Гарри выпросил работу для Меган Маркл в Disney

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В сети появилось видео того, как принц Гарри выпрашивает работу в озвучке мультфильмов Disney для своей супруги Меган Маркл у главы компании Боба Айгера. Об этом сообщает Daily Mail в воскресенье, 12 января.

Разговор принца Гарри и Айгера произошел в июле 2019 года на ковровой дорожке во время премьеры мультфильма «Король Лев». Герцог подошел к главе Disney и спросил, знает ли он, что его жена занимается озвучкой фильмов. Тот ответил, что не был осведомлен об этом.

«Вы выглядите удивленным. Она очень заинтересована в этой работе», — добавил принц Гарри, на что Айгер ответил, что в компании будут рады сотрудничеству.

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Накануне стало известно, что герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила со студией Disney контракт в конце 2019 года и уже поучаствовала в записи. Сообщалось, что вырученные средства Маркл перечислит на счета благотворительной организации по сохранению дикой природы и защите животных «Слоны без границ».

Ранее в январе принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от звания членов королевской семьи и планируют стать финансово независимыми. Из-за произошедшего королева Великобритании Елизавета II созвала семейный совет.

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