Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019 году вызвали рост ее стоимости у производителей. По оценке Росстата, валовый сбор ржи составил 1,429 миллиона тонн. По данным Центра агроаналитики Минсельхоза, урожай стал минимальным с 1965 года.

Глава управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Рудольф Булавин отметил, что средняя цена производителей ржи в ноябре выросла на 43 процента, до 8942 рублей за тонну, цена закупки ржи переработчиками — на 44 процента, до 12 665 рублей за тонну без НДС, к уровню ноября 2018 года.

«В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500-700 рублей за тонну», — сообщил эксперт. Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса, чему могут поспособствовать импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон допускает повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7 процентов за год. По его мнению, более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает рост тарифов ЖКХ, арендных ставок, цен на горюче-смазочные материалы, транспортные услуги и упаковку.

По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.

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