Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, «Мегафон» повысит стоимость с 13 января, а «ВымпелКом» — с 16 января. Отмечается, что соответствующие уведомления абоненты получили в конце прошлого года.

В «Мегафоне» объяснили повышение тарифов ростом потребления услуг абонентами и подчеркнули, что оно затронет небольшое число клиентов. «Вымпелком» назвал такой шаг вынужденной мерой из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.

МТС и Tele2 на данный момент не прокомментировали информацию.

В декабре 2019 года агентство Content Review пришло к выводу, что мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов. Главной причиной подорожания назвали необходимость соблюдения «пакета Яровой» — положений закона о противодействии терроризму, а также требования закона об устойчивом Рунете.

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