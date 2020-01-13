В больнице рассказали о состоянии российской девочки «как из концлагеря»

Девочка «как из концлагеря» Лиза Кудрявцева, которая весит всего 18 килограммов, находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказала заведующая службой паллиативной помощи детям городской клинической больницы №5 в Челябинске Кира Маляр, передает издание «Накануне.RU».

По словам Маляр, у Кудрявцевой тяжелая врожденная патология, а низкая масса тела связана с двумя тяжелыми заболеваниями. Медик объяснила, что девочка очень ослаблена, у нее поражены головной мозг и опорно-двигательный аппарат. «Истощение — это не результат голода, еды было достаточно, это мы проверили», — сказала она. На теле девочки не нашли больших пролежней, она была ухожена.

Сейчас девочка получает внутривенное питание и медикаментозное лечение, с ней занимается психолог. При этом она «реагирует на уровне полуторагодовалого ребенка», не разговаривает и не совершает активных движений, лишь открывает глаза и фиксирует взгляд. Перед помещением в больницу девочка проходила курс психотерапии, врач выписывал ей лекарства.

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Маляр объяснила, что девочка не может питаться через рот, потому что ее нервная система работает неправильно, и еда может попасть в дыхательные пути.

Ранее в январе стало известно, что у жительницы Полетаево забрали из-под опеки трех племянниц, одна из них с ДЦП в критическом состоянии. Лизу Кудрявцеву поместили в Копейский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью в поселке Старокамышинск. Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина заявила, что в реабилитационном центре в настоящий момент проходит проверка. В работе учреждения «выявлены дефекты», однако девочка находится в удовлетворительном состоянии, и все необходимые медицинские процедуры проводились, сообщила она.

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