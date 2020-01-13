Трехкратный победитель лотереи раскрыл секрет своего успеха

Трехкратный победитель лотереи из американского штата Мэриленд раскрыл секрет своего успеха. Его слова приводит информационный портал UPI.

53-летний игрок, пожелавший сохранить анонимность, вспоминает, как заехал 6 января в магазин и купил за 10 долларов (около 611 рублей) билет мгновенной лотереи Gold Rush X50. Он тут же стер защитный слой и обнаружил, что выиграл 100 тысяч долларов (6,1 миллиона рублей).

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Американец признался, что ему уже не первый раз повезло в мгновенной лотерее. Около десяти лет назад он уже становился обладателем двух выигрышей. По его словам, окружающие часто пытаются узнать секрет его успеха. «Я говорю им, что мне просто везет и ничего более, — утверждает он. — Но также советую им, чтобы они играли только на те деньги, которые не жалко потерять».

Победитель планирует потратить часть денежного приза на покрытие долгов, а остальную сумму сберечь на будущее.

В 2019 году сообщалось о жителе американского города Уитона, штат Мэриленд, который трижды выиграл крупный приз в лотерее «Кено». Он запланировал сводить семью в ресторан и отметить победу. Оставшуюся сумму он решил поделить с женой и дочерью.

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