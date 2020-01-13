Самый редкий драгоценный металл установил рекорд

Цены на самый редкий драгоценный металл в мире — родий — с начала 2020 года взлетели на 32 процента и достигли максимума с 2008 года. В пятницу, 10 января, стоимость унции металла составляла рекордные 7975 долларов. Об этом пишет Bloomberg.

В последний годы цены на родий росли на фоне спроса со стороны автомобильной промышленности (драгметалл применяется в каталитических нейтрализаторах выхлопных газов). Так, за четыре года цена металла возросла в 12 раз. «Главным драйвером роста цен в начале января был спрос на родий в Азии, что также может быть связано с автомобильной отраслью. Спрос влечет за собой еще больший спрос, в результате чего на нерегулируемом рынке эффект может быть значительным», — сказал трейдер Heraeus Holding Андреас Даниэль.

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В начале 2020 года цена на родий также получила новый стимул, отмечает агентство. Им стала неспокойная ситуация на Ближнем Востоке. В начале января американские военные нанесли ракетный удар по территории рядом с аэропортом Багдада, в результате чего погиб один из самых влиятельных иранских государственных деятелей — генерал Касем Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по военным базам США. На фоне этих событий инвесторы обратились к драгоценным металлам в поисках «тихой гавани» для своих капиталов.

Аналитики не исключают, что цены на родий отскочат. Из-за редкости металла его стоимость подвержена значительным колебаниям при изменении спроса или предложения. «Родий подвержен сумасшедшей волатильности», — сказал руководитель отдела анализа и развития рынка «Норильский никель» Антон Берлин. На долю компании приходится около 10 процентов добычи всего родия в мире. Однако аналитики все равно не исключают, что в 2020 году стоимость металла взлетит до 10 тысяч долларов за унцию и побьет рекорд 2008 года.

Аналогичная ситуация сложилась с другим редким драгоценным металлом — палладием, — который также используется в автомобильной отрасли. В январе его стоимость достигла исторического максимума и составила 2121 доллар за унцию.

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