Власти России возьмутся за рост цен на сотовую связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит необходимость роста цен на услуги российских операторов мобильной связи. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

По его словам, власти возьмутся за вопрос о корректировке нескольких архивных тарифных планов, хотя жалоб на повышение цен от граждан пока не поступало.

Ранее стало известно, что стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится с 13 января и 16 января соответственно. Причиной повышения стоимости услуг стало то, что операторам нужно компенсировать расходы на реализацию «пакета Яровой» и закона о суверенном интернете.

О грядущем подорожании связи сообщалось еще в конце 2019 года. Ожидалось, что у «Вымпелкома» цены на ряде архивных тарифов вырастут на 17-18 процентов. «Мегафон» объявлял об изменении параметров ряда корпоративных архивных тарифных планов. Другой оператор, Tele2, предупреждал, что стоимости его услуг в международном роуминге изменится с 25 декабря. МТС заявлял, что откажется от некоторых устаревших услуг.

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