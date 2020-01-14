Машина с членами группы «Animal ДжаZ» разбилась по пути на концерт

Вокалист группы «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий и клавишник Александр Заранкин попали в аварию в Ульяновской области. Музыканты направлялись на очередной концерт в Самаре в рамках тура, заявил солист коллектива в Instagram.

Фото опубликовано @tschelovek

«Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят», — написал артист. Красовицкий отметил, что он и Заранкин не пострадали и продолжают гастроли. На фото музыкант показал автомобиль Nissan Note, на котором передвигались музыканты, с разбитой передней частью.

В декабре 2018 года барабанщика «Animal ДжаZ» Сергея Кивина задержали в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) перед вылетом в Израиль за контрабанду наличных. Он заявил, что не знал о правиле, согласно которому нельзя провозить без декларации более десяти тысяч долларов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!