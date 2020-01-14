Обозначены сроки серийного выпуска новейшего российского бомбардировщика

Серийный выпуск перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) должен начаться в 2027 году. До этого, в 2023 и 2026 годах, новейший бомбардировщик пройдет предварительные и государственные испытания. Соответствующие сроки обозначены в контракте Минобороны и конструкторского бюро Туполева, пишут «Известия».

В контракте указано, что планируется выпустить три летных образца бомбардировщика. Экипаж машины будет состоять из четырех человек. Для первых ПАК ДА изготовят 12 катапультных кресел — их создание, а также подготовка к серийному производству обойдется в 500 миллионов рублей.

Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов пояснил, что на предварительное тестирование машины требуется от 50 до 100 полетов и до года времени. В процессе выявляются и устраняются конструктивные недостатки, после чего самолет передают на государственные испытания, на которых проверяется «абсолютно все».

Летом прошлого года американское издание The National Interest сообщило, что ПАК ДА станет фундаментально новым бомбардировщиком, созданным на основе современных решений. В частности, уточнили авторы публикации, машина получит улучшенные стелс-характеристики и систему пилотирования, а также расширенные боевые возможности.

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