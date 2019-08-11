В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Как отмечается в материале, ныне существующие в России тяжелые, стратегические и ядерные бомбардировщики базируются еще на советских проектах и их итерациях, в то время как ПАК ДА станет «фундаментально новым бомбардировщиком, созданным на основе современных решений». В частности, уточняет издание, ПАК ДА получит улучшенные стелс-характеристики и систему пилотирования, а также расширенные боевые возможности.

The National Interest уточняет, что на данный момент точных характеристик бомбардировщика пока нет, однако известно, что дальность полета ПАК ДА будет достигать 12 тысяч километров, при этом самолет сможет нести до 30 тонн полезной нагрузки. Также бомбардировщик будет оснащен ракетами с дальностью действия до 7000 километров, которые способны анализировать воздушную и радиолокационную обстановку. Они, как ожидается, будут размещаться во внутреннем боевом грузоотсеке.

«Самый поразительный аспект ПАК-ДА — это то, насколько он близок к поступлению на вооружение. Первый прототип ожидается в 2021-2022 годах, пробный полет запланирован на 2025-2026 годы, а серийные поставки начнутся в 2028-2029 годах», — говорится в статье.

Как предполагает The National Interest, ПАК ДА не призван вытеснить модернизированные Ту-160 и Ту-22М3 — они останутся в строю, получив новую авионику и вооружение. Вместо этого, отмечает издание, он займет пока пустующую нишу вооружения, предназначенного для действий в условиях ядерного конфликта.

В начале августа стало известно, что испытания ПАК ДА пройдут на Жуковской летно-испытательной и доводочной базе (ЖЛИ и ДБ) «Туполева».

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