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Треть россиян устала от новогодних каникул

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Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.

По мнению 51 процента опрошенных, каникулы были удачным решением. 3 процента опрошенных считают введение длительных каникул удачным решением, но при этом высказали мнение, что лучше бы они были не в январе, а на майские праздники. По мнению 4 процентов, количество выходных дней избыточно.

Доля тех, кто считает такое решение удачным, выше среди людей 18-24 лет (75 процентов), 24-34 лет (66 процентов), а также представителей 35-44 летнего возраста (60 процентов). Против выступили больше всего россиян от 60 лет (47 процентов). При этом чаще решение называют удачным те, чье материальное положение хорошее (63 процента). Те, кто заявил о плохом материальном положении, считают наоборот (46 процентов).

Опрос проводился 12 января 2020 года среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью, в нем участвовали 1,6 тысячи респондентов.

Как пишет РИА Новости, длительные новогодние и рождественские каникулы были установлены в России 15 лет назад — до этого официальными праздничными днями были только первое, второе и седьмое января.

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