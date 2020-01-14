Названо количество поддельной еды в российских магазинах

До шести процентов продуктов в российских магазинах — подделки. Такие данные озвучила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС. Спикер попросила прокуроров навести порядок с контрафактной едой.

По словам Матвиенко, наличие подделок на полках магазинов — большая угроза здоровью населения и подрыв экономики страны. «Почему, когда в Европе люди покупают продукты, они абсолютно уверены, что "мин" нет, они проверены, и все правильно? А у нас такой уверенности у граждан нет», — констатировала глава Совфеда. Особое внимание Матвиенко обратила на поддельную воду в бутылках. «Разливается где попало, как попало, в антисанитарных условиях. И то, что написано на этикетках, абсолютно не соответствует содержанию», — сказала она.

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Летом 2019-го глава «Ростеха» Сергей Чемезов объявил, что более четверти питьевой воды, продаваемой в России, является подделкой. В некоторых регионах эта цифра доходит до 80 процентов. По его словам, решить проблему можно, введя маркировку.

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