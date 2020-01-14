Брошенный россиянкой младенец умер в нелегальном приюте

В подмосковном Одинцово умер родившийся с травмой месячный младенец, которого бросила мать, — женщина отдала его в нелегальный приют, расположенный в обычной квартире. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Как пишет издание, 9 января в полицию обратилась женщина, которая представилась няней нелегального приюта для суррогатных матерей, и сообщила о смерти младенца. Прибывшие на место сотрудники ведомства обнаружили, что у ребенка по документам не было ни имени, ни фамилии. Няня рассказала, что младенец не проснулся с утра, у него не было пульса.

При рождении ребенок получил травму — кровоизлияние в полость между костями черепа и надкостницей, которая визуально похожа на небольшую шишку на голове. Узнав о травме, мать сразу же отказалась от него. При этом врачи пытались убедить ее, что травма не смертельна.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что мать — уроженка Чебоксар. После ее отказа ребенка перевезли в Москву и поместили в квартиру с еще тремя детьми. Няня оказалась уроженкой Украины, которая находилась на территории России без регистрации. Полиция разыскивает хозяина квартиры, который сдал ее под приют, Следственный комитет проводит проверку по факту смерти ребенка.

В конце декабря 2019 года в одном из домов в подмосковных Мытищах нашли девочку в коробке, завернутую в плед. Никаких записок в коробке не было. По данным МВД, девочке было три-четыре месяца с момента рождения, она не получила обморожение благодаря пледу и картону. 13 января стало известно, что ребенка удочерила приемная семья.

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